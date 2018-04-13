НАЗК вирішило провести повну перевірку е-декларацій Корчак

Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило провести повну перевірку електронних декларацій колишнього керівника агенції Наталії Корчак за 2015 та 2016 роки.

За це проголосували четверо членів НАЗК, Корчак за це рішення не голосувала.

«Це є логічним продовженням співпрацю з НАБУ в рамкам мого кримінального провадження…я найбільш зацікавлена в тому, щоб НАЗК об’єктивно і неупереджено провело перевірку», – сказала на засіданні Корчак.

Вона також закликала профільний департамент НАЗК провести перевірку в найкоротші терміни.

В реєстрі є щорічні декларації Корчак за 2015-2017 роки.

Наталія Корчак з березня 2016 року по березень 2018 року очолювала НАЗК. 28 березня головою НАЗК обрали Олександра Мангула.

Згідно з законодавством, серед функцій Національного агентство з питань запобігання корупції є контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.