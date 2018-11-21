НАЗК заявляє про ознаки незаконного збагачення депутата Ради Голубова

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повної перевірки декларації виявило ознаки незаконного збагачення депутата Верховної Ради Дмитра Голубова (фракція «Блоку Петра Порошенка»), повідомляє 21 листопада сайт НАЗК.

В агентстві вказують, що Голубов у декларації за 2016 рік задекларував власні та дружини грошові активи на загальну суму в гривневому еквіваленті 14 166 058 гривень, законність походження яких не підтверджено доказами.

Депутат пояснив наявність коштів здійсненням різноманітних операцій з криптовалютою «біткоїн», однак жодних документів, які б підтверджували відповідні факти, не надав, вказує НАЗК.

Агентство заявляє, що обґрунтований висновок щодо Голубова передала до Національного антикорупційного бюро.

Дмитро Голубов очолює «Інтернет-партію України». У 2014 році він був обраний до Верховної Ради у мажоритарному окрузі як висуванець від «Блоку Петра Порошенка».

Минулого місяця громадська організація «Комітет виборців України» заявила, що Дмитро Голубов був серед тих 14 депутатів Верховної Ради, які не проголосували у парламенті в жовтні жодного разу.