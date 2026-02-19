Очільник Держекоінспекції Субботенко заявив, що знайшов 653 тисяч доларів у гаражі померлої бабусі. У НАЗК не повірили

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції Олександр Субботенко під час перевірки своєї декларації Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) заявив, що знайшов 653 тис. доларів готівкою в гаражі своєї бабусі, яка померла. Про це йдеться у звіті НАЗК щодо перевірки декларації Субботенка, опублікованому на сайті відомства, на який звернули увагу журналісти видання 368.media.



НАЗК зацікавила готівка в розмірі 623 тис. доларів, яку посадовець задекларував за 2024 рік – як завідувач сектору з координації та контролю територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції.



На запит НАЗК Субботенко пояснив, що значну частину – 653 тис. доларів – він нібито виявив у гаражі ГБК «Прогрес» у Харкові, після того як у 2021 році отримав його у спадок від бабусі, яка померла у грудні 2020 року. Таке пояснення повторюється і в декларації за 2022 рік.



Також у своїх поясненнях суб'єкт декларування зауважив, що його бабуся законно набула ці кошти, оскільки, за його словами, мала можливість заробити їх разом з її чоловіком, у тому числі за кордоном. При цьому посадовець зазначив, що у його сім'ї є правило конвертувати гривневий еквівалент у долари США та залишати необхідну частину коштів для загальножиттєвих витрат. Тому проведення обрахунку доходів його родини шляхом додавання сум доходів у гривні за кожен рік не буде відповідати об'єктивним обставинам. Водночас посадовець не надав належних підтверджуючих документів щодо походження коштів.

НАЗК не врахувало ці пояснення Субботенка.

Агентство вважає, що відомості про задекларовані кошти не відповідають дійсності. Йдеться про суму понад 26 мільйонів гривень.

НАЗК дійшло висновку, що в діях Олександра Субботенка є ознаки кримінального правопорушення – «декларування недостовірної інформації».

У НАЗК повідомляли, що за результатами перевірок, проведених у 2025 році, у 505 деклараціях виявлено недостовірні відомості на 3,8 млрд грн, ознаки незаконного збагачення на 463,2 млн грн та необґрунтованості активів на понад 129 млн грн.

Також в агентстві інформували, що минулого року за результатами перевірок до компетентних органів направлено 369 обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак правопорушень, передбачених статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 366-2 (недостовірне декларування) Кримінального кодексу України.



