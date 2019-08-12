НАЗК: голова Нацбанку не задекларував нерухомість на мільйони гривень

Голова Національного банку України Яків Смолій не задекларував нерухомість на мільйони гривень, повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

«За результатами перевірки декларацій Якова Смолія за 2015, 2016 та 2017 роки було встановлено, що посадовець зазначив недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття у власність частки трьох нежилих приміщень, доходу, нарахованого йому та дружині у вигляді процентів, не зазначив відомості стосовно наявності у дружини корпоративних прав», – повідомили в НАЗК.

За даними агентства, Смолій не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, які належать йому на праві власності, та кошти, розміщені ним та дружиною на банківських рахунках.

Згідно з підрахунками НАЗК, сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки становить понад 8,5 млн грн, 6,6 млн грн та понад 3,2 млн грн відповідно.

Пресслужба Національного банку розповіла, що Смолій наразі не отримував від НАЗК інформацію про результати перевірки його декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки. Згідно з повідомленням, Смолій готовий продовжувати співпрацю з антикорупційними органами.