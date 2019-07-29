НАЗК знайшло недостовірну інформацію в деклараціях Філатова та Кононенка

Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло недостовірну інформацію в деклараціях народного депутата від партії «Блок Петра Порошенка» Ігоря Кононенка та мера Дніпра Бориса Філатова.

За даними НАЗК, у декларації за 2015 рік Кононенко зазначив недостовірні відомості щодо кількості та номінальної вартості акцій 3 акціонерних товариств, зареєстрованих на території України, та 2 іноземних компаній, які належали йому на праві власності, та не задекларував отриманий дохід члена сім’ї (невістки). Відповідно до підрахунків НАЗК, сума недостовірних відомостей у його декларації становить майже 7,6 мільйона гривень.

В агентстві зазначили, що Філатов в деклараціях за 2016 та 2017 роки не відобразив інформацію про земельну ділянку, мотоцикл та судно, які належать йому на праві власності та земельну ділянку, яка належить йому на праві оренди, а також будинок, який належить дружині. Крім того, зазначив недостовірні відомості про джерело та розмір власного доходу та доходу дружини.

За даними НАЗК, загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2016 та 2017 роки становить понад 485 тисяч та 519 тисяч гривень відповідно.

Філатов та Кононенко звинувачення агентства наразі не коментували.

Національне агентство з питань запобігання корупції, яке фактично створене у 2016 році, серед іншого, здійснює перевірку декларацій, проводить моніторинг способу життя чиновників, посадових осіб, держслужбовців, суддів, прокурорів.