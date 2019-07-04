НАЗК знову знайшло порушення в деклараціях Шуфрича, він заявляє про політичний тиск

Національне агентство з питань запобігання корупції 27 червня виявило недостовірні дані в декларації народного депутата від «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича – про це йдеться в заяві агентства 4 липня.

«Нестор Шуфрич у декларації за 2015 рік не зазначив вартість низки своїх об’єктів нерухомості: двох земельних ділянок, двох житлових будинків та п’яти квартир. Відомості про ще одну ділянку народного депутата відсутні в декларації взагалі. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2015 рік становить майже 14,3 мільйонів гривень», – йдеться в заяві НАЗК.

Зі свого боку, Шуфрич заявляє, що звинувачення на його адресу не мають підґрунтя. Він оприлюднив свого листа директорові Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику, в якому стверджує, що не приховував нічого зі свого майна.

«Вважаємо безпідставними обвинувачення та інсинуації з боку НАЗК, впевнений, що це помства Порошенка за свої вимоги про притягнення його до кримінальної відповідальності. Ми спостерігаємо яскраву демонстрацію об’єднання старої та нової влади заради переслідування політичних опонентів. Шкода, що Зеленський і його команда продовжують йти дорогою Порошенка», – йдеться у відповіді Шуфрича.

Також недостовірні дані в деклараціях, за даними НАЗК, вказали:

депутат Кіровоградської обласної ради Денис Руденко (недостовірні відомості в декларації за 2016 рік на суму понад 1,9 мільйонів гривень),

депутатка Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області Оксана Кулагіна (за 2016 і 2017 роки – загальна недостовірно задекларована сума перевищує 23 мільйони гривень)

голова Красноградської районної державної адміністрації Євген Третяков (порушення на суму близько 640 тисяч гривень)

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21 червня НАЗК вже повідомляло про виявлені недостовірні в деклараціях Шуфрича за 2016 і 2017 роки. Згодом прес-служба народного депутата оприлюднила коментар, згідно з яким Шуфрич дізнався про обвинувачення зі ЗМІ, а НАЗК нібито не надавали йому акти про перевірку. Шуфрич стверджує, що задекларував своє майно, а звинувачення вважає політичним тиском.

Згідно з Кримінальним кодексом, за внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей карається штрафом на суму 2,5-3 тисячі неоподатковуваних мінімумів або позбавленням волі терміном до двох років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певними видами діяльності на термін до трьох років. Така відповідальність наступає, якщо вартість незадекларованого або задекларованого недостовірно майна перевищує 250 прожиткових мінімумів (близько 500 тисяч гривень).