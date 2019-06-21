Декларації Шуфрича містять недостовірну інформацію на 27 мільйонів гривень – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірну інформацію в деклараціях народного депутата від «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича, повідомляють у відомстві.

За повідомленням, недостовірну інформацію містили декларації Шуфрича за 2016 і 2017 роки.

«Народний депутат у декларації за 2016 рік не зазначив вартість низки своїх об’єктів нерухомості: двох земельних ділянок, двох житлових будинків та шести квартир. Відомості про ще одну ділянку посадовця відсутні в деклараціях взагалі. Подаючи декларацію за 2017 рік, депутат уже вказав інформацію про вартість квартир. Натомість вартість двох орендованих у цьому році автомобілів не зазначив, хоча вона була наявна в договорах оренди, а отже, відома депутату», – йдеться в заяві НАЗК.

Читайте також: Українські парламентарі: що виконали старі і що планують нові?​

За оцінкою працівників Агентства, загальна вартість майна, про яке Шуфрич не повідомив у декларації за 2016 рік, перевищує 14 мільйонів гривень, а в декларації за 2017-й – понад 13 мільйонів.

НАЗК заявляє, що направило висновки до Національного антикорупційного бюро. Нестор Шуфрич наразі публічно інформацію не коментував.

Згідно з Кримінальним кодексом, за внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей карається штрафом на суму 2,5-3 тисячі неоподатковуваних мінімумів або позбавленням волі терміном до двох років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певними видами діяльності на термін до трьох років. Така відповідальність наступає, якщо вартість незадекларованого або задекларованого недостовірно майна перевищує 250 прожиткових мінімумів (близько 500 тисяч гривень).