Народні депутати Вікторія Войціцька та Володимир Зубик не задекларували десятки мільйонів гривень, повідомило Національне агентство України з питань запобігання корупції.

За даними НАЗК, загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації народного депутата від «Самопомочі» Войціцької за 2017 рік становить понад 45,5 мільйона гривень.

У НАЗК стверджують, що Зубик із групи партії «Відродження» не задекларував отриманий ним дохід у вигляді страхових виплат та зазначив недостовірні відомості про отриманий ним дохід у вигляді інвестиційного прибутку від продажу цінних паперів та надання майна в оренду. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2017 рік становить понад 150,5 мільйона гривень.

В агентстві розповіли, що повідомили Національне антикорупційне бюро України про виявлені порушення.

Народні депутати не коментували звинувачення з боку НАЗК.