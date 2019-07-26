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26 Липень 2019, Київ 13:47
Новини | Політика

Народні депутати Зубик та Войціцька не задекларували десятки мільйонів гривень ­– НАЗК

НАЗК: загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації народного депутата від «Самопомочі» Войціцької за 2017 рік становить понад 45,5 мільйона гривень

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Народні депутати Вікторія Войціцька та Володимир Зубик не задекларували десятки мільйонів гривень, повідомило Національне агентство України з питань запобігання корупції.

За даними НАЗК, загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації народного депутата від «Самопомочі» Войціцької за 2017 рік становить понад 45,5 мільйона гривень.

У НАЗК стверджують, що Зубик із групи партії «Відродження» не задекларував отриманий ним дохід у вигляді страхових виплат та зазначив недостовірні відомості про отриманий ним дохід у вигляді інвестиційного прибутку від продажу цінних паперів та надання майна в оренду. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2017 рік становить понад 150,5 мільйона гривень.

В агентстві розповіли, що повідомили Національне антикорупційне бюро України про виявлені порушення.

Народні депутати не коментували звинувачення з боку НАЗК.

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