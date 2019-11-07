За місяць НАЗК виявило ознаки понад сотні порушень у сфері запобігання корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що у жовтні були виявлені ознаки 104 порушень законодавства у сфері запобігання корупції.

«Уповноважені особи НАЗК склали та направили до суду 70 протоколів про адміністративні правопорушення. З них: 9 протоколів за недотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 1 протокол – щодо порушення обмежень стосовно сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, та 2 протоколи – щодо невиконання законних вимог НАЗК.

За порушення термінів подання декларацій складено 6 протоколів, за несвоєчасне подання або неподання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані – 6 протоколів, 4 протоколи – за декларування недостовірних відомостей на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб», – йдеться в повідомленні НАЗК на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, НАЗК затвердило 26 обґрунтованих висновків про виявлені ознаки правопорушень, пов’язаних з корупцією. Крім цього, у жовтні затверджено 102 рішення про результати повних перевірок декларацій, додали у відомстві.

За даними НАЗК, з початку року зафіксувані 2497 порушень антикорупційного законодавства.

НАЗК почало роботу у 2016 році. Однією з функцій агентства є перевірка декларацій державних службовців і будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою.