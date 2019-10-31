Кабмін затвердив склад конкурсної комісії, яка обиратиме нового голову НАЗК

Кабінет міністрів України затвердив склад конкурсної комісії, яка обиратиме нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції.

Міжнародними експертами в складі комісії стали колишній експерт Ради Європи з питань боротьби з корупцією Тільман Хоппе, колишній голова комісії із запобігання корупції Словенії Горан Клименчич та колишній помічник Генерального інспектора з питань аудиту Департаменту комерції у Вашингтоні Майкл Сірс.

Призначеними Кабінетом міністрів українськими експертами стали голова правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін, керівниця юридичного відділу «Трансперенсі Інтернешнл Україна» Катерина Риженко та координаторка «Медійної ініціативи з прав людини» Ольга Кобилинська.

Згідно із законом про перезавантаження НАЗК, новообраний голова агентства повинен розпочати роботу до Нового року.

20 жовтня Кабінет міністрів призначив Наталію Новак тимчасово виконувати обов’язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

НАЗК почало роботу у 2016 році. Однією з функцій агентства є перевірка декларацій державних службовців і будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою.