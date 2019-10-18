Закон про скасування держфінансування партій, які не пройшли в Раду, набув чинності

Закон, який скасовує державне фінансування для партій, що не змогли подолати 5-відсотковий бар’єр на виборах, набув чинності. Раніше фінансування надавали партіям, які набрали більше ніж 2% голосів.

Документ опублікований у парламентській газеті «Голос України» 17 жовтня і починає діяти з наступного дня, тобто 18 жовтня.

Закон передбачає, що право на державне фінансування отримують лише ті партії, які набрали 5% і пройшли до парламенту. Норма про необхідність набрати 2% голосів виборців скасована.

Крім того, документ передбачає скоротити фінансування парламентських партій і виділяти політичним партіям соту частину від мінімальної заробітної плати, помножену на загальну кількість виборців на останніх виборах, замість двох сотих, що були до цього.

Верховна Рада ухвалила згаданий закон, внесений президентом Володимиром Зеленським, 2 жовтня.

У серпні Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення, згідно з яким державне фінансування мали отримати 11 політичних партій, які брали участь у дострокових парламентських виборах.

Право на отримання державного фінансування статутної діяльності тоді отримали: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Сила і честь», «Опозиційний блок», «Українська стратегія Гройсмана», «Партія Шарія» та «Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Згідно з рішенням НАЗК, партія «Слуга народу» у 2020 році отримає близько 225 мільйонів гривень щорічно, «Опозиційна платформа – За життя» 68 мільйонів, «Батьківщина» – майже 43 мільйонів гривень. «Європейська солідарність» та «Голос» – 74 та 62 мільйони гривень (вони отримають додаткове фінансування за гендерний баланс).