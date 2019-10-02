Рада скасувала держфінансування партій, які не подолали 5-відсоткового бар’єру

Верховна Рада 2 жовтня ухвалила законопроект, який скасовує державне фінансування для партій, що не змогли подолати 5-відсотковий бар’єр на виборах. Раніше фінансування надавали партіям, які набрали більше 2% голосів.

Законопроект підтримали 237 народних депутатів, 233 з них – члени партії «Слуга народу».

Документ 29 серпня вніс у Раду президент України Володимир Зеленський.

У серпні Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення, згідно з яким державне фінансування мали отримати 11 політичних партій, які брали участь у дострокових парламентських виборах. Право на отримання державного фінансування статутної діяльності отримали: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Сила і честь», «Опозиційний блок», «Українська стратегія Гройсмана», «Партія Шарія» та «Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Згідно з рішенням НАЗК, партія «Слуга народу» у 2020 році отримає близько 225 мільйонів гривень щорічно, «Опозиційна платформа – За життя» 68 мільйонів, «Батьківщина» – майже 43 мільйонів гривень. «Європейська солідарність» та «Голос» – 74 та 62 мільйони гривень (вони отримають додаткове фінансування за гендерний баланс).