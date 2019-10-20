Уряд призначив тимчасового голову НАЗК

Уряд України на засіданні 20 жовтня призначив Наталію Новак тимчасово виконувати обов’язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомляє пресслужба Кабміну, зазначивши, що Новак є досвідченим істориком, юристом та «заслуженим економістом України».

«Коментуючи рішення Уряду Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що це стало можливо завдяки Закону України, який набув чинності 18 жовтня цього року, основною метою якого є вдосконалення діяльності НАЗК. Цей Закон дозволяє протягом п’яти днів з дня набрання ним чинності Урядові призначити особу, яка тимчасово виконуватиме обов’язки голови НАЗК та протягом 2 місяців провести конкурс на зайняття посади голови за новим порядком», – мовиться у повідомленні.

Гончарук зазначив, що уряд зробить «все можливе», що конкурс пройшов відкрито та прозоро.

НАЗК було створене у березні 2015 року. НАЗК було створене у березні 2015 року. Однією з функцій агентства є перевірка декларацій державних службовців і будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою.