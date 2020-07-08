НАЗК передасть до суду матеріали про адмінпорушення Зеленського

Національне агентство з питань запобігання корупції вручило два протоколи про адміністративне порушення президентові Володимиру Зеленському в зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, повідомила пресслужба НАЗК.

За повідомленням, відповідні матеріали будуть передані до суду.

«Президент особисто повідомив НАЗК про факт порушення. Так, після вступу на посаду президента України Володимир Зеленський здійснив купівлю та продаж облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Загальна вартість придбаних та проданих боргових цінних паперів перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Таким чином, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі й продажу ОВДП. Такого повідомлення до Реєстру не надійшло», – йдеться в повідомленні НАЗК від 7 липня.

У НАЗК наголошують, що рівність громадян перед законом «є базовим принципом, закладеним у Конституції України і основною засадою діяльності НАЗК».

Напередодні Зеленський визнав, що не вказав у декларації про зміни в майновому стані.

З 2016 року, відповідно до закону «Про запобігання корупції», президент України, прем’єр, урядовці, депутати, високопосадовці та держслужбовці повинні в електронному вигляді декларувати свої доходи. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) контролює та перевіряє декларації цих осіб, що уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.