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28 січня 2020, Київ 12:01
Новини | Спорт

НБА перенесла матч «Лейкерс» через загибель Браянта

Кобі Браянт упродовж усієї кар’єри грав лише за один клуб, «Лос-Анджелес Лейкерс»

Національна баскетбольна асоціація (НБА) через загибель Кобі Браянта перенесла матч між двома командами з Лос-Анджелеса – «Лейкерс» і «Кліпперс». На сайті НБА відзначається, що рішення ухвалене з поваги до «Лейкерс», у складі якого близько 20 років грав Браянт, і «який глибоко сумує після трагічного відходу з життя своєї легенди».

Кобі Браянт загинув 26 січня під час аварії приватного вертольота. Разом з ним на борту були ще чотири людини, включаючи дочку баскетболіста. Ніхто не вижив. Браянту був 41 рік.

Разом з «Лейкерс» він виграв п’ять чемпіонських титулів, а в складі збірної США двічі ставав олімпійським чемпіоном. Його називали одним із найкращих баскетболістів усіх часів.

Останній раз НБА переносила матч після теракту на бостонському марафоні в 2013 році. Тоді загинули три людини, понад 250 були поранені.

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