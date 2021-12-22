Нацбанк 22 грудня випускає нові банкноти у 50 і 1000 гривень

Національний банк України 22 грудня випускає пам’ятні банкноти номіналами 50 і 1000 гривень, завершуючи серію, присвячену 30-річчю Незалежності України.

Як повідомили у Нацбанку, пам’ятні банкноти відтворюють дизайн банкнот номіналом 50 та 1000 гривень і водночас мають «важливу відмінність» – на їхньому лицьовому боці нанесено айдентику (символіку) до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

За даними НБУ, пам’ятні банкноти номіналом 50 і 1000 гривень зразка 2019 року випущені тиражем по 30 000 штук.

Ціна пам’ятної банкноти номіналом 50 гривень – 64 гривні, пам’ятної банкноти номіналом 1000 гривень – 1015 гривень.

«Національний банк у 2022 році планує випустити набори пам’ятних банкнот усіх номіналів (20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень), присвячені 30-річчю Незалежності України…Про дату початку реалізації цих наборів буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.

Національний банк до 30-річчя Незалежності України увів в обіг такі пам’ятні банкноти: номіналами 100 та 500 гривень – у серпні 2021 року; номіналом 20 та 200 гривень – у листопаді 2021 року.

Пам’ятні банкноти, кажуть в НБУ, є дійсним платіжним засобом України та обов’язкові до приймання без будь-яких обмежень за їх номіналом до всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви і для переказів.