НБУ: українці стали відкладати більше доларів – через знецінення гривні

Рівень доларизації вкладів українців у банках на кінець третього кварталу цього року становив 41%, зрісши за квартал на 0,3% через послаблення гривні, свідчать дані Національного банку України.

Загалом приріст депозитів населення сповільнився, відзначає регулятор.

«У ІІI кварталі продовжувався приріст депозитів населення та бізнесу в банках, хоча гривневі вклади населення за липень – вересень зросли лише на 1,2% (+27,1% рік до року), що суттєво нижче, ніж у ІІ кварталі (+10,9% квартал до кварталу). Обсяги валютних вкладів населення зросли на 1,3% кв/кв (+5,3% р/р) у доларовому еквіваленті відповідно», – ідеться в повідомленні.

Ще три місяці тому, в середині серпня, долар коштував на гривню менше (17 серпня торги міжбанку завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за долар). За оперативними даними Finance.ua, станом на 14:50 котирування становлять 28 гривень 19,5–21 копійка за долар.