НБУ продовжує посилювати гривню щодо долара

Національний банк України оприлюднив опівдні 8 серпня довідкове значення курсу на рівні 25 гривень 43 копійки за долар США. Це на 14 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

На міжбанківському валютному ринку «на торги вийшли основні продавці валюти, що збило котирування», інформує сайт «Мінфін». «Тривають операції по лотах до 1 мільйона доларів при зростанні пропозиції на фоні зниження попиту», – відзначають фахівці.

Котирування міжбанку становлять станом на 12:00 25 гривень 29–31,5 копійки.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.