НБУ стримує зміцнення гривні на міжбанку

Національний банк України на торгах міжбанківського валютного ринку вже на початку сесії 13 серпня викупив від 10 до 15 мільйонів доларів, щоб не допустити нового рекордного зміцнення гривні. Як повідомляє сайт «Мінфін», курс, за яким регулятор купував валюту, склав 25,14 гривні за долар.

На такому ж рівні НБУ встановив о 12:00 довідкове значення курсу. Котирування міжбанку опівдні склали 25 гривень 13–15 копійок за долар.

Офіційний курс на 13 серпня становить 25 гривень 16 копійок за долар.

Важливим чинником, який впливає на міжбанк, є проведення 13 серпня чергового аукціону Міністерства фінансів України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. «Запропонованих чиновниками облігацій за номіналом всього на 3 мільярди гривень — явно на всіх охочих не вистачить», – інформують експерти, вказуючи, що уряд прагне таким чином зменшити ціну запозичень.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.