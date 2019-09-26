НБУ послабив курс гривні щодо долара

Національний банк України встановив на 27 вересня курс 24 гривні 19 копійок за долар США, це на 7 копійок більше за офіційний курс на 26 вересня.

Регулятор відбив показники міжбанку, зафіксовані на початку торгової сесії, коли котирування сягали 24 гривень 20–23 копійок за долар, повідомляє сайт «Мінфін».

Але в другій половині дня, вже на незначних обсягах, пропозиція долара переважала попит, і на завершення торгів котирування опустилися до 24 гривень 9–12 копійок. Ці показники можуть стати орієнтиром для початку торгів 27 вересня.

На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. За підрахунками експертів, за неповні 9 місяців нерезиденти викупили таких облігацій на суму понад 100 мільярдів гривень, тобто завели на український ринок близько 4 мільярдів доларів. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.