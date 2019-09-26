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26 Вересень 2019, Київ 18:07
Новини | Економіка

НБУ послабив курс гривні щодо долара

Будівля Національного банку України

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Національний банк України встановив на 27 вересня курс 24 гривні 19 копійок за долар США, це на 7 копійок більше за офіційний курс на 26 вересня.

Регулятор відбив показники міжбанку, зафіксовані на початку торгової сесії, коли котирування сягали 24 гривень 20–23 копійок за долар, повідомляє сайт «Мінфін».

Але в другій половині дня, вже на незначних обсягах, пропозиція долара переважала попит, і на завершення торгів котирування опустилися до 24 гривень 9–12 копійок. Ці показники можуть стати орієнтиром для початку торгів 27 вересня.

/**/ /**/ /**/ Будівля Національного банку України
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НБУ викупив рекордну суму доларів на міжбанку

На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. За підрахунками експертів, за неповні 9 місяців нерезиденти викупили таких облігацій на суму понад 100 мільярдів гривень, тобто завели на український ринок близько 4 мільярдів доларів. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.

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