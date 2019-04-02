НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на 3 квітня

Національний банк України встановив на 3 квітня курс 26 гривень 97 копійок за долар США. Порівняно з курсом на 2 квітня національна валюта додала близько 22 копійок.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку 2 квітня відбувалися різноспрямовано: в перші години гривня посилилася до 26 гривень 85 копійок, згодом тренд змінився, і курс сягав 27 гривень 20 копійок.

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.