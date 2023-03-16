Інфляція в Україні сповільнюється другий місяць поспіль – НБУ

Інфляція в Україні сповільнюється другий місяць поспіль – у лютому до 24,9% у річному вимірі, повідомляє пресслужба Національного банку України.

«Зниження інфляції розпочалося раніше та відбувається швидше, ніж прогнозував Національний банк. Цьому, зокрема, сприяли збільшення пропозиції продовольства та пального, швидке відновлення енергетичної системи після атак Росії, слабший споживчий попит. Зростання споживчих цін також значною мірою стримується за рахунок фіксації офіційного курсу гривні і тарифів на житлово-комунальні послуги», – йдеться в повідомленні НБУ.

Водночас інфляція все ще залишається високою, а тиск з боку витрат бізнесу – значним, вказує регулятор.

«Окремі чинники, що стримували інфляцію впродовж кількох минулих місяців, можуть мати короткостроковий характер. Так, зростання пропозиції продовольства та швидша стабілізація ринку пального значною мірою зумовлювалися теплою зимою», – повідомляє регулятор.

У НБУ переконані, що інфляція знижуватиметься надалі, у тому числі завдяки заходам із посилення привабливості гривневих активів і підтримання курсової стабільності.

Водночас вагомими ризиками для інфляційної динаміки, каже регулятор, залишаються тривалість й інтенсивність бойових дій та подальше руйнування об’єктів критичної інфраструктури.

У грудні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі становила 26,6%.