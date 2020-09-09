Офіційний курс долара зріс до 27 гривень 83 копійок

Національний банк України послабив гривню на 3 копійки щодо долара США ¬– до рівня 27,83 за одиницю американської валюти. Про це свідчить офіційний курс на 10 вересня, опублікований на сайті регулятора.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися на рівні 27 гривень 83–85 копійок за долар, показують дані Finance.ua. Це на 7 копійок вище від рівня закриття торгів 8 вересня.

«Поступове невелике, але все ж таки зростання курсу - провокує продавців не поспішати з основними продажами, а виходити на торги тільки в момент найбільш високих котирувань або в разі гострого браку гривні для поточних виробничих операцій. Тому частина клієнтів відверто не поспішає з продажами, вичікуючи пікових значень курсу або навіть граючи разом зі спекулянтами «на підвищення» за рахунок створення формальної нестачі пропозиції на міжбанку», – вказували експерти сайту «Мінфін» на початку торгів 9 вересня.

Поступове зростання котирувань на міжбанку триває вже близько двох тижнів – від рівня 27,5 гривні за долар, зафіксованого 28 серпня.

7 вересня НБУ повідомив про те, що його міжнародні резерви перевищили 29 мільярдів доларів.