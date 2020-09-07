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07 вересня 2020, Київ 15:00
Новини | Економіка

Міжнародні резерви перевищили 29 мільярдів доларів – НБУ

У серпні міжнародні резерви збільшилися на 1%

Міжнародні резерви перевищили 29 мільярдів доларів, повідомив Національний банк України.

У серпні вони збільшилися на 1% і майже досягли рівня жовтня 2012 року.

Згідно з повідомленням, динаміку резервів упродовж серпня визначали такі чинники:

  • операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. У серпні пропозиція валюти перевищувала попит і Національний банк міг поповнювати міжнародні резерви. Загалом у серпні НБУ купив 460,5 млн доларів. Інтервенції з продажу валюти у минулому місяці не проводилися;
  • операції уряду з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду впродовж серпня становили 250,5 млн доларів від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у валюті. Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 645,2 млн доларів;
  • переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 385 млн доларів (в еквіваленті).

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