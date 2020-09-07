Міжнародні резерви перевищили 29 мільярдів доларів – НБУ

Міжнародні резерви перевищили 29 мільярдів доларів, повідомив Національний банк України.

У серпні вони збільшилися на 1% і майже досягли рівня жовтня 2012 року.

Згідно з повідомленням, динаміку резервів упродовж серпня визначали такі чинники: