У квітні міжнародні резерви України зросли майже на 0,8 млрд доларів – НБУ

У квітні міжнародні резерви України зросли на 3,1%, або майже на 0,8 млрд доларів, повідомив Національний банк України. Тепер вони становлять майже 25,7 млрд доларів.

«Збільшенню міжнародних резервів сприяли насамперед операції Національного банку – з управління резервами та на валютному ринку», – розповіли в НБУ. Зокрема, чиста купівля валюти у квітні становила 678,8 млн доларів.

Нацбанк повідомив, що у квітні витратив 303,9 млн доларів на обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу.

«Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку», – зазначив регулятор.