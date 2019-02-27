Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 Лютий 2019, Київ 18:01
Новини | Економіка

На валютному ринку немає значних змін: майже 27 гривень за долар

За результатами торгів 27 лютого регулятор встановив на останній день зими курс 26 гривень 99 копійок за долар, це на одну копійку більше, ніж днем раніше

Дивитись коментарі

Національний банк України зберігає стабільність на валютному ринку. За результатами торгів 27 лютого регулятор встановив на останній день зими курс 26 гривень 99 копійок за долар, це на одну копійку більше, ніж днем раніше.

Національний банк України за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку встановив на 27 лютого курс 26 гривень 98 копійок за долар
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

На початку лютого гривня вже зміцнювалася щодо долара до літніх рівнів 2018 року. Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. Відтоді американська валюта втратила майже півтори гривні.

Національний банк пояснює тренд на зміцнення гривні, зокрема, стабільними надходженнями експортної виручки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG