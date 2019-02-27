На валютному ринку немає значних змін: майже 27 гривень за долар

Національний банк України зберігає стабільність на валютному ринку. За результатами торгів 27 лютого регулятор встановив на останній день зими курс 26 гривень 99 копійок за долар, це на одну копійку більше, ніж днем раніше.

На початку лютого гривня вже зміцнювалася щодо долара до літніх рівнів 2018 року. Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. Відтоді американська валюта втратила майже півтори гривні.

Національний банк пояснює тренд на зміцнення гривні, зокрема, стабільними надходженнями експортної виручки.