Нацбанк послабив курс гривні на 12 копійок

Офіційний курс гривні 20 листопада послабився на 12 копійок порівняно з четвергом, свідчать дані Національного банку.

У п’ятницю регулятор встановив значення курсу на рівні 28,25 гривні за долар. Напередодні показник становив 28,13 гривні.

Довідковий курс, який Нацбанк встановив вдень 20 листопада, дорівнює 28 гривень 35 копійок.

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За даними порталу «Мінфін», торги на міжбанківському ринку почалися з позначок 28,34-36, протягом першої половини дня курс незначно послабився.

Українська валюта раніше в листопаді відіграла проти долара близько 50 копійок (перед тим, 2 листопада, долар зріс проти гривні до рекордного за 33 місяці рівня – 28,6 гривні за одиницю американської валюти). Фахівці це пояснювали настанням в Україні квартального податкового періоду, коли частина експортерів змушена продавати валюту для сплати до бюджету. Цей податковий період завершився 19 листопада.