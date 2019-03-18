НБУ послабив гривню ще на 12 копійок щодо долара – довідковий курс

На українському міжбанківському валютному ринку триває зростання курсу долара США. Станом на 12:00 за результатами торгів Національний банк України встановив довідкове значення 27 гривень 12,85 копійки за долар, що майже на 12 копійок більше за офіційний курс, встановлений на 18 березня.

Минулого тижня фахівці відзначали, що на торги для придбання значних обсягів валюти виходила «Укрзалізниця», якій треба було погасити частину зовнішніх запозичень. Також були активними ще кілька покупців долара.

Експерти припускали, що цього тижня зростання долара може уповільнитися або й припинитися, адже для здійснення обов’язкових бюджетних платежів українські економічні агенти продаватимуть валюту.