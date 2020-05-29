НБУ дещо посилив курс гривні на перший день літа

Національний банк посилив посилив офіційний курс гривні на 4 копійки щодо долара.

За даними регулятора, курс гривні в понеділок 1 червня становитиме 26,86 гривні за долара порівняно з 26,90 гривні у п’ятницю 29 травня.

Довідкове значення, яке Нацбанк встановив вдень 29 травня, становить 26 гривень 87 копійок.

Як зазначають аналітики сайту «Мінфін», торги на міжбанківському ринку з ранку були активні, але вже після обіду сповільнилися. Національний банк опівдні викупив на міжбанку 20 мільйонів доларів.

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«Це розвернуло ринок, адже частина продавців притримали валюту, а покупці занервували», – йдеться в спостереженнях порталу.

Курс на міжбанку, який вранці почався з позначки 26,89-92 гривні за долар, під кінець дня після певних коливань зміцнився до 26,84 гривні при покупці національної валюти і 26,87 – при продажу.