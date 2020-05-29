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29 травня 2020, Київ 17:58
Новини | Економіка

НБУ дещо посилив курс гривні на перший день літа

Довідкове значення, яке Нацбанк встановив вдень 29 травня, становить 26 гривень 87 копійок

Національний банк посилив посилив офіційний курс гривні на 4 копійки щодо долара.

За даними регулятора, курс гривні в понеділок 1 червня становитиме 26,86 гривні за долара порівняно з 26,90 гривні у п’ятницю 29 травня.

Довідкове значення, яке Нацбанк встановив вдень 29 травня, становить 26 гривень 87 копійок.

Як зазначають аналітики сайту «Мінфін», торги на міжбанківському ринку з ранку були активні, але вже після обіду сповільнилися. Національний банк опівдні викупив на міжбанку 20 мільйонів доларів.

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«Це розвернуло ринок, адже частина продавців притримали валюту, а покупці занервували», – йдеться в спостереженнях порталу.

Курс на міжбанку, який вранці почався з позначки 26,89-92 гривні за долар, під кінець дня після певних коливань зміцнився до 26,84 гривні при покупці національної валюти і 26,87 – при продажу.

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