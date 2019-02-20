Нацбанк зміцнив курс гривні до 27,09 грн/дол

Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні до долара на 21 лютого до 27,09 гривні за долар порівняно з 27,17 грн/дол, встановлених на сьогоднішній день.

Курс гривні до євро на 21 лютого складає 30,72 порівняно з 30,68 сьогодні.

У середині січня під час своєї підсумкової доповіді у Верховній Раді голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що обсяги міжнародних резервів України сягнули найвищого рівня за останні п’ять років завдяки зміцненню гривні.

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За його даними, національна валюта протягом року зміцнилася на 1,4%, що дозволило Нацбанку купувати валюту на міжбанківському ринку.

Зміцненню гривні, пояснив він, сприяла жорстка монетарна політика, сприятливі ціни на український експорт і високий врожай.