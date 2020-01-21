НБУ посилив гривню щодо долара на тлі аукціону з продажу ОВДП

Національний банк України встановив на 22 січня курс 24 гривні 26 копійок за долар США, посиливши національну валюту на 7 копійок порівняно з курсом на 21 січня.

Як інформує Finance.ua, торги на українському міжбанківському валютному ринку завершилися на рівні 24 гривні 26,5–29,5 копійки за долар.

За даними сайту «Мінфін», основними продавцями долара в другій половині дня були нерезиденти, що брали участь в аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Цей чинник впливатиме на курсоутворення і завтра, 22 січня, в день розрахунків за придбані сьогодні цінні папери.

Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.