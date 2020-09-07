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07 вересня 2020, Київ 18:00
Новини | Економіка

НБУ послабив гривню до 27,75 за долар – офіційний курс на 8 вересня

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися на рівні 27 гривень 76–78 копійок за долар

Національний банк України послабив гривню на 2 копійки щодо долара США ­– до рівня 27,75 за одиницю американської валюти. Про це свідчить офіційний курс на 8 вересня, опублікований на сайті регулятора.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися на рівні 27 гривень 76–78 копійок за долар, показують дані Finance.ua.

Як повідомляють експерти сайту «Мінфін», «Нацбанк вилучив з ринку частину пропозиції, провівши інтервенцію (з викупу надлишку пропозиції долара – ред.) по 27,73 гривні за долар – котирування поступово стали зростати».

Раніше 7 вересня НБУ повідомив про те, що його міжнародні резерви перевищили 29 мільярдів доларів.

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