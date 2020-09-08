Офіційний курс долара сягнув 27 гривень 80 копійок

Національний банк України послабив гривню на 5 копійок щодо долара США ¬– до рівня 27,80 за одиницю американської валюти. Про це свідчить офіційний курс на 9 вересня, опублікований на сайті регулятора.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися на рівні 27 гривень 76–78 копійок за долар, показують дані Finance.ua. Це повторює рівень 7 вересня – після зростання до 27 гривень 81–83 копійок за долар упродовж сесії 8 вересня.

«Попит перевищує пропозицію, що поступово підтягує курс угору. Частина покупців чекає виходу «Укргазбанку» з порційними продажами долара, щоб не збивати котирування», – повідомляли експерти сайту «Мінфін» опівдні, коли торги перебували в найактивнішій фазі.

7 вересня НБУ повідомив про те, що його міжнародні резерви перевищили 29 мільярдів доларів.