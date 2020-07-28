НБУ встановив офіційний курс на 29 липня – 27,69 гривні за долар

Національний банк України встановив на 29 липня офіційний курс 27 гривень 69 копійок за долар, це на 6 копійок менше за курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку посилення гривні призупинилося – станом на 16:10, за даними Finance.ua, котирування становили 27 гривень 71,5–73,5 копійки за долар, хоча торги відкрилися на рівні 27 гривень 66–68 копійок за долар.

«Торги по долару після обіду почали поступово знижувати оберти, але певний тиск на гривню зберігається», – відзначають експерти сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.

Після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася. Впродовж кількох останніх сесій регулятор показав учасникам ринку нові орієнтири – НБУ продав минулого тижня понад 300 мільйонів доларів за курсом дещо нижче від 28 гривень за долар. Нижній параметр нового коридору міжбанківський ринок нині знаходить без активної участі Нацбанку.