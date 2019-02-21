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21 Лютий 2019, Київ 15:17
Новини | Економіка

НБУ стримує падіння долара на рівні 27 гривень

Будівля Національного банку України

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Національний банк України 21 лютого викуповує на міжбанківському валютному ринку надлишки долара США, не допускаючи таким чином значного зміцнення гривні.

«Попит і пропозиція майже вирівнялися. Уповільнення просідання курсу виникло за рахунок виходів НБУ з викупом надлишків долара в останні кілька годин сесії. Всього регулятор купив уже не менш як 10 мільйонів доларів за ціною в межах 27 гривень», – вказує профільний сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів на міжбанку.

Станом на 12:00 НБУ встановив довідковий курс на рівні 26 гривень 99,95 копійки за долар.
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