Міжнародні резерви України за вересень зменшились на майже 9% – НБУ

У Національному банку України повідомили, що на станом на початок жовтня міжнародні резерви України складають 26,5 мільярда доларів і зменшилися у вересні на 8,7%.

Загалом динаміку резервів упродовж вересня визначали, за даними регулятора, операції уряду з управління державним боргом, операції на міжбанківському валютному ринку і переоцінка фінансових інструментів.

Повідомляється, що загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив 2 664,8 млн дол. Також Національний банк у вересні виходив на ринок з інтервенціями з продажу валюти – 231,5 млн дол.

«Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку», – йдеться в повідомленні НБУ.

За даними НБУ, станом на 1 вересня 2020 року міжнародні резерви України складали понад 29 мільярдів доларів. Таким чином, упродовж місяця міжнародні резерви скоротилися на 2,6 мільярда доларів, або майже на 10%. Тодішнє скорочення міжнародних резервів було першим за чотири попередні місяці.