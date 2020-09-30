За один місяць міжнародні резерви України скоротилися майже на 10% – голова Ради НБУ

Міжнародні резерви України станом на 29 вересня становили 26,5 мільярда доларів. Про це повідомив у фейсбуці голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

«Обсяг міжнародних резервів, який на 29.09.2020 становив 26,5 мільярда доларів, є достатнім для стабілізації надмірних коливань на валютному ринку», – повідомив Данилишин.

За даними НБУ, станом на 1 вересня 2020 року міжнародні резерви України складали понад 29 мільярдів доларів. Таким чином, упродовж місяця міжнародні резерви скоротилися на 2,6 мільярда доларів, або майже на 10%. Скорочення міжнародних резервів відзначено вперше за останні чотири місяці.

У вересні НБУ доводилося продавати іноземну валюту для уповільнення девальвації гривні щодо долара США. Попри зусилля регулятора, за півтора місяця національна валюта втратила щодо долара понад гривню.