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30 вересня 2020, Київ 15:14
Новини | Економіка

Долар закріпився вище від позначки 28,3 гривні на міжбанку

Національний банк України встановив довідкове значення курсу 28 гривень 32 копійки за долар

На українському міжбанківському валютному ринку триває тенденція останніх тижнів, яка полягає у повільному, але постійному знеціненні гривні. В останній день вересня станом на 13:00 котирування становили 28 гривень 30,5–32 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua.

У перші години торгів котирування були ще вищими, тому Національний банк України встановив довідкове значення курсу 28 гривень 32 копійки за долар, це на 2 копійки вище за офіційний курс на сьогодні.

Ще в середині серпня долар оцінювався на міжбанку дешевше більш як на гривню, 17 серпня торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.

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