Долар закріпився вище від позначки 28,3 гривні на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку триває тенденція останніх тижнів, яка полягає у повільному, але постійному знеціненні гривні. В останній день вересня станом на 13:00 котирування становили 28 гривень 30,5–32 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua.

У перші години торгів котирування були ще вищими, тому Національний банк України встановив довідкове значення курсу 28 гривень 32 копійки за долар, це на 2 копійки вище за офіційний курс на сьогодні.

Ще в середині серпня долар оцінювався на міжбанку дешевше більш як на гривню, 17 серпня торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.