НБУ намагається стримати знецінення гривні на міжбанку

Національний банк України відреагував на девальвацію гривні, яка відбувається на українському міжбанківському валютному ринку. За повідомленням сайту «Мінфін», регулятор вийшов на торги із пропозицією долара по 27 гривень 67 копійок.

«Це частково знижує тиск на гривню, але загальний настрій поки залишається негативним для нацвалюти», – ідеться в повідомленні.

НБУ опівдні 20 липня встановив довідкове значення курсу 27 гривень 58 копійок за долар, це на 22 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, станом на 14:10 котирування сягнули 27 гривень 63–65 копійок за долар.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася.