Девальвація триває: НБУ послабив гривню ще на 22 копійки щодо долара

Національний банк України встановив опівдні 20 липня довідкове значення курсу 27 гривень 58 копійок за долар, це на 22 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку також триває знецінення національної валюти. За даними Finance.ua, станом на 12:20 котирування сягнули 27 гривень 63–65 копійок за долар.

«Як ми і попереджали у своєму ранковому прогнозі, в даний час на ринку експортери не поспішають швидко продавати валюту, притримуючи основні обсяги до максимального зростання котирувань. На торги вийшли нерезиденти з купівлею долара через «Сітібанк», що також працює проти гривні», – вказують експерти сайту «Мінфін».

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася.