Бізнес у квітні погіршив оцінки економічного стану підприємств через посилення карантину – НБУ

Бізнес у квітні погіршив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності у відповідь на посилення карантинних обмежень та зростання невизначеності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності, який розраховує Національний банк на щомісячній основі.

«За квітень 2021 року він (індекс – ред.) становив 46,9 проти 51,4 у березні і знову опустився нижче рівноважного значення (50 пунктів). У березні підприємства більшості секторів, залучених до щомісячного опитування, песимістично оцінили результати своєї діяльності: секторальні індекси підприємств промисловості, торгівлі та сфери послуг опустилися нижче нейтрального рівня. Водночас будівельні компанії вперше після вересня 2019 року продемонстрували оптимістичні настрої. Підприємства промисловості після двох місяців оптимізму знову погіршили оцінки ділової активності», – повідомила пресслужба НБУ.

Згідно з повідомленням, оцінки своїх економічних результатів погіршили також підприємства сфери торгівлі і сфери послуг.

«Підприємства всіх секторів прогнозують зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників та поки не очікують на збільшення чисельності своїх працівників», – йдеться в повідомленні.

Щомісячне опитування підприємств тривало з 5 до 23 квітня. В опитуванні взяли участь 297 підприємств (компанії промисловості, сфери послуг, торгівлі, будівництва).

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – інструмент оперативної оцінки та відслідковування тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки.