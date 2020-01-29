Аналітики: НБУ не заважає долару зростати

Національний банк України не опирається зростанню котирувань долара щодо гривні, а лише контролює цей процес, вважають аналітики сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів на міжбанківському валютному ринку.

«Якщо раніше він (НБУ – ред.) за бажання погасити стрибки курсу виходив з продажем долара на початку сесії і цим збивав гру «на підвищення», то зараз він чекає піку котирувань, і лише тоді виходить з декларативним продажем долара за високою ціною. Це, з одного боку, не заважає спекулянтам і продавцям задирати курс, а з іншого – дозволяє регулятору навіть якщо і витрачати резерви, то за високими котируваннями», – вказують експерти.

Національний банк України встановив на 29 січня курс 24 гривні 72 копійки за долар. Це на 12 копійок більше за офіційний курс на 28 січня.

Нині гривня впритул наблизилася до тримісячних мінімумів щодо долара. Курс 24 гривні 72 копійки за долар НБУ встановлював на 6 листопада 2019 року. Понад 25 гривень американська валюта востаннє коштувала 30 жовтня – тоді офіційний курс склав 25 гривень 11 копійок за долар.

Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.