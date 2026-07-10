НБУ вводить в обіг нову банкноту 2000 гривень

Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний на брифінгу в Києві.

За його словами, банкнота, на якій зображений поет та дисидент Василь Стус, з’явиться в обігу з 4 вересня 2026 року.

«Економіка змінюється. Змінюються доходи, ціни, обсяг готівки в обігу, а також поведінка населення. І банкнотний ряд національної валюти має відповідати цим змінам. Так само як у 2019 році економічні передумови привели до появи банкноти номіналом 1 000 гривень, у 2026 році вони сформували обґрунтовану потребу у введенні в обіг банкноти номіналом 2 000 гривень», – заявив Пишний.

У Нацбанку зауважують, що з часу введення банкноти 1 000 гривень сім років тому середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін на основі індексу інфляції – вдвічі, це зумовило потребу в більшій кількості готівкових коштів.



НБУ стверджує, що введення банкноти номіналом 2 000 гривень має низку переваг як для держави, так і для населення та бізнесу:

для держави – це зменшення витрат на логістику та обслуговування готівкового обігу. Менша кількість банкнот для такого самого обсягу операцій означає зниження витрат на їх виготовлення, транспортування, інкасацію, оброблення і зберігання;

для банків – це зменшення операційного навантаження, оптимізація касових процесів, менші обсяги готівки для оброблення;

для торгівлі – це зручніше обслуговування клієнтів і менше навантаження на касових працівників;

для бізнесу – простіші та швидші готівкові розрахунки з клієнтами;

для населення – зручність у використанні та зберіганні коштів.

На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався.