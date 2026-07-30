Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5%

Нацбанк ухвалив рішення підвищити облікову ставку до 15,5% з огляду на стійке посилення цінового тиску та суттєвіше пришвидшення загальної інфляції до кінця року.

Як повідомляє пресслужба регулятора, підвищення облікової ставки спрямовується на збереження привабливості гривневих активів, стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу вже в 2027 році повернути інфляцію на траєкторію сповільнення до цілі 5%.

У Нацбанку зауважують, що протягом останніх місяців загальна інфляція сповільнилася під впливом тимчасових чинників, однак фундаментальний ціновий тиск надалі посилювався. Зокрема, у червні споживча інфляція очікувано сповільнилася до 7,2% передусім завдяки розширенню пропозиції сирих продуктів харчування, але базова інфляція надалі пришвидшувалася (до 8,1%) та перевищувала траєкторію прогнозу НБУ.

Регулятор вперше за понад рік підвищив облікову ставку. У березні 2025 року НБУ підвищив її до 15,5%, а у січні цього року він знизив до 15%.