НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену морському дрону Sea Baby

Національний банк України (НБУ) ввів в обіг пам’ятну монету «Українська бавовна. Морський дрон Sea Baby», присвячену однойменному надводному безпілотному комплексу, розроблений фахівцями Служби безпеки України для виконання бойових завдань у Чорному морі.

Як повідомляє пресслужба регулятора, реалізація монети, яка має номінал 5 гривень, розпочнеться завтра, 30 липня, в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами

Тираж монети – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

У Нацбанку зазначають, що на її аверсі зображено стилізований тризуб, який композиційно продовжується зображенням морського дрона Sea Baby в русі, на реверсі – морський дрон Sea Baby, що розсікає хвилі Чорного моря. У верхній частині розміщено логотип СБУ, яка є розробником цього апарата; нижче – напис SEA BABY, виконаний у стилі трафаретного військового маркування. Літера Y стилізована під жест Victory, що означає перемогу.

Нацбанк пояснює, що нова пам’ятна монета продовжує серію, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам – саме Sea Baby влаштував «бавовну» на Кримському мосту та завдав ушкоджень низці російських військових кораблів Чорноморського флоту.



