Голова НБУ пропонує скасувати податок із депозитів. Цю пропозицію не підтримує уряд

Голова Національного банку України Кирило Шевченко пропонує скасувати податок із депозитів, але цю пропозицію наразі відкинули урядовці. Про це керівник регулятора повідомив в інтерв’ю виданню «Економічна правда», оприлюдненому 28 грудня.

«Є досить стала дохідна база, і ми вважаємо, що цей податок можна скасувати. Він складається з 18% ПДФО (податку на доходи фізичних осіб – ред.) і 1,5% військового збору. Про військовий збір не йдеться: доки йде війна, його треба лишати. А от 18% ПДФО слід прибрати, зважаючи на те, що депозитні ставки і так низькі. Ми пропонували це Мінфіну та уряду в законі про бюджет. Це не було враховано. Наступного року будемо продовжувати роботу в цьому напрямку», – обіцяє голова НБУ.

Податок на доходи з депозитів є одним із найновіших у податковій системі України. Він був запроваджений у 2014 році. Тоді ситуація з надходженнями до державного бюджету «була просто жахливою», твердить Кирило Шевченко.