НБУ посилив гривню ще на 5 копійок щодо долара США

Національний банк України встановив на 4 червня курс 26 гривень 75 копійок за долар, це на п’ять копійок менше за офіційний курс на 3 червня. Посилення гривні триває вже п’ятий день поспіль – після того, як минулого тижня вперше за більш як місяць курс сягнув 27 гривень за долар.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на схожому з офіційним рівні – 26 гривень 73–75 копійок за долар, свідчать дані Finance.ua станом на 16:15 за Києвом.

Аналітики сайту «Мінфін» прогнозували, що після проведеного у вівторок аукціону з продажу ОВДП «бюджет отримає ресурсів більше, ніж поверне сьогодні в банківську систему, і це зіграє у середу на користь гривні».

Міністерство фінансів України 2 червня на суму 2 мільярди 946 мільйонів гривень розмістило номіновані в національній валюті облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) зі строком погашення 3, 6, 9 місяців та 1 рік. Попит на ці папери був удвічі вищим, ніж обсяг задоволених заявок.