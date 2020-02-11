НБУ посилив гривню на 10 копійок щодо долара

Національний банк України встановив на 12 лютого курс 24 гривні 42 копійки за долар, це на 10 копійок менше за офіційний курс на 11 лютого.

За даними Finance.ua, станом на 16:30 тренд на українському міжбанківському валютному ринку змінився, котирування зросли до 24 гривень 49–52 копійок за долар.

Як інформує сайт «Мінфін», у день проведення аукціону з розміщення ОВДП «НБУ купував долар по 24,42 гривні і цим майже повністю прибрав надлишок валюти на ринку». «За оцінками учасників ринку, (регулятор) купив близько 45–55 мільйонів доларів», – ідеться в повідомленні.

Національний банк України знизив облікову ставку на 2,5% – до 11% з 31 січня 2020 року. «Національний банк продовжує пом’якшення монетарної політики, щоб забезпечити інфляцію на рівні цілі 5% та підтримати стійке економічне зростання», – заявили в НБУ.

Наступне засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 12 березня

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості кредитів і депозитів. Опосередковано цей параметр впливає і на функціонування валютного ринку, регулюючи приплив валюти від нерезидентів.