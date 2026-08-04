НБУ відреагував на заяву очільника «Укрпошти» щодо друку персональних даних у квитанціях

Національний банк України заявив, що не запроваджував нових вимог щодо зазначення податкового номера чи повного номера платіжної картки на квитанціях під час оплати житлово-комунальних послуг.

«Такі твердження не відповідають змісту чинних нормативно-правових актів Нацбанку та викривляють установлені ним вимоги. Поширена інформація ґрунтується на спотвореному тлумаченні окремих норм, а окремі твердження прямо суперечать їх змісту», – заявив регулятор.

У Нацбанку заявляють, що не впроваджували нови вимог щодо зазначення персональних даних під час оплати житлово-комунальних послуг, вимоги до оформлення платіжних документів діють ще з 2022 року. Однак у НБУ кажуть, що останні зміни до цих вимог почали діяти в березні 2026 року і вони не посилили, а спростили порядок оформлення документів під час оплати.

Як зауважує регулятор, немає жодних окремих чи спеціальних вимог для «Укрпошти», а вимоги НБУ є однаковими для всіх надавачів платіжних послуг – як банків, так і небанківських установ.



Нацбанк наголошує, що «свідоме та умисне» поширення інформації, яка викривляє зміст регуляторних вимог або приписує регулятору вимоги, яких він не встановлював, є «неприпустимим і безвідповідальним вчинком».

«У зв’язку з публічними заявами АТ «Укрпошта» Національний банк перевірить практику оформлення документів за платіжними операціями цим надавачем платіжних послуг на предмет її відповідності вимогам законодавства та нормативно-правових актів Національного банку щодо захисту прав споживачів платіжних послуг», – додають в НБУ.

На цю заяву Нацбанку «Укрпошта» наразі не реагувала.

Напередодні генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що з 1 серпня компанія на вимогу НБУ починає друкувати на паперових чеках за комунальні та інші платежі розширені персональні дані платника, зокрема повне ім’я платника, податковий номер і повний номер банківської картки.

«Укрпошта» заявила про звернення до НБУ, Кабміну, Офісу президента, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з пропозицією переглянути цей підхід і залишати на паперових квитанціях (платіжних дорученнях) лише мінімально необхідну інформацію для надання платіжної послуги.



