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НБУ відреагував на заяву очільника «Укрпошти» щодо друку персональних даних у квитанціях

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Але через публічні заяви «Укрпошти» Нацбанк вирішив перевірити її практику оформлення документів за платіжними операціями
Але через публічні заяви «Укрпошти» Нацбанк вирішив перевірити її практику оформлення документів за платіжними операціями

Національний банк України заявив, що не запроваджував нових вимог щодо зазначення податкового номера чи повного номера платіжної картки на квитанціях під час оплати житлово-комунальних послуг.

«Такі твердження не відповідають змісту чинних нормативно-правових актів Нацбанку та викривляють установлені ним вимоги. Поширена інформація ґрунтується на спотвореному тлумаченні окремих норм, а окремі твердження прямо суперечать їх змісту», – заявив регулятор.

У Нацбанку заявляють, що не впроваджували нови вимог щодо зазначення персональних даних під час оплати житлово-комунальних послуг, вимоги до оформлення платіжних документів діють ще з 2022 року. Однак у НБУ кажуть, що останні зміни до цих вимог почали діяти в березні 2026 року і вони не посилили, а спростили порядок оформлення документів під час оплати.

Як зауважує регулятор, немає жодних окремих чи спеціальних вимог для «Укрпошти», а вимоги НБУ є однаковими для всіх надавачів платіжних послуг – як банків, так і небанківських установ.

Нацбанк наголошує, що «свідоме та умисне» поширення інформації, яка викривляє зміст регуляторних вимог або приписує регулятору вимоги, яких він не встановлював, є «неприпустимим і безвідповідальним вчинком».

«У зв’язку з публічними заявами АТ «Укрпошта» Національний банк перевірить практику оформлення документів за платіжними операціями цим надавачем платіжних послуг на предмет її відповідності вимогам законодавства та нормативно-правових актів Національного банку щодо захисту прав споживачів платіжних послуг», – додають в НБУ.

На цю заяву Нацбанку «Укрпошта» наразі не реагувала.

Напередодні генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що з 1 серпня компанія на вимогу НБУ починає друкувати на паперових чеках за комунальні та інші платежі розширені персональні дані платника, зокрема повне ім’я платника, податковий номер і повний номер банківської картки.

«Укрпошта» заявила про звернення до НБУ, Кабміну, Офісу президента, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з пропозицією переглянути цей підхід і залишати на паперових квитанціях (платіжних дорученнях) лише мінімально необхідну інформацію для надання платіжної послуги.


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