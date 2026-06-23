Смілянський назвав «зведенням рахунків» вимогу НБУ щодо його відставки

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський розкритикував вимогу Національного банку щодо його відставки і назвав цей крок «зведенням рахунків».

«Кожного року, коли «Укрпошта» підходить впритул до створення поштового банку, НБУ знаходить спосіб цьому перешкодити. Влітку 2025 року, коли Верховна Рада проголосувала закон про банки фінансової інклюзії і ми були готові створити банк, з’явився лист А.Г. Пишного (голови Нацбанку – ред.) про дефолт «Укрпошти». Де той дефолт, думаю, всі вже розуміють», – написав Смілянський у телеграмі.

«Тепер, коли до набуття законом чинності залишається декілька днів, а «Укрпошта» має понад два мільярди гривень власного капіталу і працює з прибутком, НБУ вирішив піти радикальнішим шляхом – звільнити Смілянського. Я так розумію, у надії, що поки триватиме зміна керівництва, банк буде поставлено на паузу, а наступного керівника, якщо він не буде «лагідним» до А.Г. Пишного, можна буде й не погодити», – додав він.

Як заявив Смілянський, юридична команда «Укрпошти» буде вивчати документи й ухвалювати рішення щодо подальших дій, зокрема залучатиме зовнішніх юристів для захисту інтересів компанії.

Крім того, за словами Смілянського, ситуацію прокомунікують із Європейським банком реконструкції і розвитку і з Міжнародним валютним фондом, оскільки «зміна керівника і її вплив прописані в наших міжнародних угодах, у тому числі кредитних, на десятки мільйонів євро».

«Чи вважаю я це рішення (НБУ – ред.) виваженим? Звісно, ні. Якщо говорити моєю мовою – це повна херня і, що важливо, використання посади для зведення особистих рахунків. Відповідно, я для себе прийняв рішення «наздоганяти» і виконавців цього рішення, і його замовників — як в українських, так і, враховуючи мою міжнародну кар’єру, в міжнародних судах за навмисне завдання шкоди репутації», – наголосив очільник «Укрпошти».

Раніше сьогодні Національний банк України повідомив, що визнав генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

«Упродовж п’яти робочих днів уповноважений орган АТ «Укрпошта» має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва АТ «Укрпошта», а надалі упродовж двох місяців – призначити нового керівника», – йдеться в повідомленні.

Рішення ухвалив комітет НБУ з питань нагляду й регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури. Фахівці аналізували результати наглядових дій НБУ щодо «Укрпошти» у 2023–2026 роках.

За цей період НБУ кілька разів застосовував до компанії штрафи і письмові застереження через порушення у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також недоліки в управлінні ризиками та внутрішньому контролі.

У НБУ дійшли висновку, що Смілянський не має «достатнього рівня знань вимог законодавства, розуміння та досвіду належного застосування вимог чинного законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов’язків».

У березні 2026 року, коментуючи рішення НБУ про заборону стоврення «Укрпошта Банку», Смілянський назвав це «тиском на компанію... і порушенням базових принципів корпоративного управління».